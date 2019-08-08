RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
«Дикую утку» включили в государственный реестр водоемов. Об этом в четверг, 8 августа, сообщила старший помощник рязанского межрайонного природоохранного прокурора Ирина Артюшатская на судебном заседании.
Согласно документам, происхождение водоема носит смешанный естественно-искусственный характер. Он был образован в 1982—1994 годах под воздействием дорожной насыпи, поэтому в реестре «Дикая утка» числится как гидродогическая единица и не может считаться ни озером, ни водохранилищем, ни прудом.
Также в ходе заседания допросили свидетелей стороны истца и ответчика.
Большинство из них подтвердили, что водоем уже существовал в 80-х годах, после строительства Северной окружной дороги.
Ранее на владельца участка с «Дикой уткой»
Напомним, об уничтожении озера «Дикая утка» на медиафоруме ОНФ рассказали президенту. Путин
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУмерла старейшая жительница Рязанской области
|
cледующая новость →В Калуге перекрыли центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».