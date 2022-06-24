В Рязани начали реконструировать Северный обход без консультаций с общественностью

Согласно проекту, посередине трассы появится разворотный круг для выезда из пятого района поселка Борки.

21 июня региональный минтранс официально объявил о старте реконструкции Северной окружной дороги в Рязани. На участке длиной 3,5 километра от Канищева до Борок к октябрю следующего года планируют обустроить тротуар, совмещенный с велодорожкой, смонтировать современное освещение и пешеходные ограждения, создать надземный переход около 2-го Борковского карьера.

Согласно проекту, посередине трассы появится разворотный круг для выезда из пятого района поселка Борки.

По мнению депутатов гордумы Елены Волковой и Дмитрия Панкина, реконструкция стоимостью 750 миллионов рублей, имеет, как минимум, два существенных недостатка. В проекте не предусмотрены выделенные полосы для общественного транспорта, а план и суть работ публично не обсуждалась с депутатами, экспертами и представителями общественности.

Подробнее о том, как утвержденная в закрытом режиме реконструкция Северного обхода может повлиять на жизнь рязанцев, читайте в разделе «Публикации».