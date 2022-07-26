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Минтранс: к зиме откроют все полосы для движения на Северной окружной дороге в Рязани
Власти отметили, уже прорабатывают возможность открытия третьей полосы для движения.

К зиме минтранс планирует открыть все полосы для движения на Северной окружной дороге в Рязани. Об этом министерство сообщило в соцсетях.

Власти отметили, уже прорабатывают возможность открытия третьей полосы для движения.

«Сделать это сможем после перевода работ на второй участок в районе Борковского карьера. К зиме планируем открыть все полосы для движения», — говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция Северной окружной дороги началась 10 июня. На время ремонта перекрыли две полосы движения. На дороге стали образовываться крупные пробки, а водители пожаловались на отсутствие рабочих на месте ремонта. Сообщается, что работы завершат в 2024 году.