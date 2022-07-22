Реконструкция Северной окружной в Рязани продолжится в 2024 году

Постановление облправительства опубликовали в четверг, 21 июля.

Реконструкция Северной окружной дороги в Рязани продолжится в 2024 году. Соответствующее постановление облправительства опубликовали в четверг, 21 июля.

Речь идет об участке (3+876 — км 4+169) длиной 293 метра в районе гипермаркета «Лента». Проектно-изыскательские работы проведут в 2022-23 годах, а сами работы — в 2023-24 годах. Проект оценивается в 22,5 млн рублей, а реконструкция участка — в 83,3 млн рублей.

Кроме того, до 2024 года продлится реконструкция проезда Шабулина (от Московского шоссе до Северной окружной дороги). Ожидается, что работы начнутся в 2022 году. Проект оценивается в 46,1 млн рублей, а сама реконструкция — в 776,6 млн рублей.

Напомним, реконструкция Северной окружной на участке (0+448 — км 3+876) длиной 3,428 км продлится до 2023 года.