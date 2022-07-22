Стала известна личность пешехода, которого насмерть сбили на улице Зубковой

Также полиция опубликовала фото с места ДТП.

Стала известна личность пешехода, которого насмерть сбили на улице Зубковой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 21 июля, в 15:41 на улице Зубковой около дома № 27 корпус 4.

61-летний житель Рязани на Lada Vesta наехал на 42-летнего рязанца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

От полученных травм мужчина умер на месте.

Проводится проверка.

Ранее очевидцы опубликовали кадры с места смертельной аварии.