Стала известна личность пешехода, которого насмерть сбили на улице Зубковой
Также полиция опубликовала фото с места ДТП.
Стала известна личность пешехода, которого насмерть сбили на улице Зубковой. Об этом
Авария произошла в четверг, 21 июля, в 15:41 на улице Зубковой около дома № 27 корпус 4.
61-летний житель Рязани на Lada Vesta наехал на 42-летнего рязанца, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
От полученных травм мужчина умер на месте.
Проводится проверка.
Ранее очевидцы опубликовали кадры с места смертельной аварии.