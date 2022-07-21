В Рязани на улице Зубковой водитель на «Ладе» насмерть сбил пешехода

В Песочне насмерть сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в четверг, 21 июля, примерно в 15.30 вблизи дома № 27 по улице Зубковой. Там водитель на автомобиле Lada Vesta сбил мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

От травм мужчина скончался на месте ДТП.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются. Личность погибшего устанавливается.