В сети появились кадры с места смертельного ДТП на улице Зубковой

Местные жители также рассказали, что они неоднократно просили администрацию установить пешеходных переход в этом месте. Рязанцы также указали, что в указанном месте это уже второй труп за неделю.

Появились фото с места смертельной аварии на улице Зубковой. Кадры опубликовали в четверг, 21 июля, в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По словам местных жителей, они неоднократно просили администрацию установить пешеходных переход в этом месте. Рязанцы также указали, что в указанном месте это уже второй труп за неделю.

«Жители улицы Зубковой дома № 27 корпус 3 и корпус 4 уже не первый год пишут о необходимости ООТ и пешеходного перехода. И получают очередные отписки. А на подходе еще две многоэтажки корпусов 5 и 6!» — пожаловались рязанцы.

Напомним, на улице Зубковой насмерть сбили мужчину.