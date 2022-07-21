В сети появились кадры с места смертельного ДТП на улице Зубковой
Местные жители также рассказали, что они неоднократно просили администрацию установить пешеходных переход в этом месте. Рязанцы также указали, что в указанном месте это уже второй труп за неделю.
Появились фото с места смертельной аварии на улице Зубковой. Кадры
По словам местных жителей, они неоднократно просили администрацию установить пешеходных переход в этом месте. Рязанцы также указали, что в указанном месте это уже второй труп за неделю.
«Жители улицы Зубковой дома № 27 корпус 3 и корпус 4 уже не первый год пишут о необходимости ООТ и пешеходного перехода. И получают очередные отписки. А на подходе еще две многоэтажки корпусов 5 и 6!» — пожаловались рязанцы.
Напомним, на улице Зубковой насмерть сбили мужчину.