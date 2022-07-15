Мать пострадавшего от рук охранника в рязанском ТЦ мальчика готовит документы в суд

Она также заявила, что у охранной фирмы, которая курирует ТЦ, есть «крыша».

Мать, ребенок которой пострадал от рук охранника в рязанском ТЦ «Еж», готовит документы для подачи в суд. Об этом в пятницу, 15 июля, она рассказала корреспонденту РЗН.инфо.

По ее словам, у охранной фирмы, которая курирует ТЦ, есть «крыша». Такой вывод она сделала после того, как с делом начали затягивать.

«Впереди ждет суд. Нам не очень повезло с участковым, потому что только спустя два месяца после конфликта он отправил на судмедэкспертизу. Тянут время. 1 июня мы ее сделали и до сих пор не можем забрать результат, так как начальство отдыхает, а без подписи не отдают. Я так просто это не оставлю, буду бороться до конца. У этой охранной фирмы есть „крыша“ соответственно, но меня это абсолютно не волнует и не пугает. Охранник превысил свои должностные полномочия и должен ответить», — рассказала рязанка.

Напомним, что в апреле в ТЦ «Еж» между охранником и подростком произошел конфликт. В результате этого охранник применил к подростку физическую силу. Позже мать пострадавшего написала заявление в прокуратуру. Мэр Рязани прокомментировала данный инцидент.