Мэр Рязани прокомментировала инцидент с нападением охранника на подростка-инвалида
Информация о случае появилась в соцсетях в субботу, 9 апреля.
Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала ситуацию с нападением охранника на ребенка в ТЦ «Еж». Она написала об этом на странице в соцсети «ВКонтакте».
Вопрос был затронут на личном приеме.
Глава горадминистрации поручила управлению образования проработать индивидуальный подход в обучении подростка, а также оказать психологическую помощь и поддержку. «Уверена, компетентные органы профессионально разберутся и примут справедливое решение», — написала Сорокина.
Напомним, информация о том, что в ТЦ «Еж» охранник «скрутил» подростка, появилась в субботу, 9 апреля. Отмечалось, что мальчик имеет инвалидность. Мать подростка написала заявление в прокуратуру.