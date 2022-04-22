Мэр Рязани прокомментировала инцидент с нападением охранника на подростка-инвалида

Информация о случае появилась в соцсетях в субботу, 9 апреля.

Мэр Рязани Елена Сорокина прокомментировала ситуацию с нападением охранника на ребенка в ТЦ «Еж». Она написала об этом на странице в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос был затронут на личном приеме.

Глава горадминистрации поручила управлению образования проработать индивидуальный подход в обучении подростка, а также оказать психологическую помощь и поддержку. «Уверена, компетентные органы профессионально разберутся и примут справедливое решение», — написала Сорокина.

Напомним, информация о том, что в ТЦ «Еж» охранник «скрутил» подростка, появилась в субботу, 9 апреля. Отмечалось, что мальчик имеет инвалидность. Мать подростка написала заявление в прокуратуру.