В рязанском ТЦ охранник скрутил подростка

В рязанском торговом центре между охранником и подростком произошел конфликт. В результате него охранник «скрутил» мальчика. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы.

В рязанском торговом центре между охранником и подростком произошел конфликт. В результате него охранник применил физическую силу. Видео опубликовали в соцсетях .

Судя по кадрам, инцидент произошел в ТЦ «Еж». По словам очевидцев, компания каталась внутри помещения на самокатах, и охранник сделал замечание. Он подошел к одному из подростков и потребовал, чтобы мальчик покинул торговый центр. Тот стал сопротивляться и подставил подножку мужчине, в результате охранник применил физическую силу.

По словам автора поста, подросток — инвалид.