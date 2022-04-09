В рязанском ТЦ охранник скрутил подростка
В рязанском торговом центре между охранником и подростком произошел конфликт. В результате него охранник «скрутил» мальчика. Видео опубликовали в соцсетях очевидцы.
В рязанском торговом центре между охранником и подростком произошел конфликт. В результате него охранник применил физическую силу. Видео опубликовали в
Судя по кадрам, инцидент произошел в ТЦ «Еж». По словам очевидцев, компания каталась внутри помещения на самокатах, и охранник сделал замечание. Он подошел к одному из подростков и потребовал, чтобы мальчик покинул торговый центр. Тот стал сопротивляться и подставил подножку мужчине, в результате охранник применил физическую силу.
По словам автора поста, подросток — инвалид.