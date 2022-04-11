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Мать пострадавшего в рязанском ТЦ «Еж» мальчика написала заявление в прокуратуру
Также она рассказала из-за чего произошел конфликт.

Мать 15-летнего подростка, который пострадал от рук охранника в рязанском ТЦ «Еж», написала заявление в прокуратуру. Об этом в понедельник, 11 апреля, она рассказала корреспонденту РЗН.инфо.

В заявлении женщина написала, что в промежутке между 13.45 и 14.15 ей позвонил сын и рассказал, что на него набросился охранник в ТЦ «Еж». Он добавил, что охранник его унизил, оскорбил, попытался выгнать с третьего этажа, а также отобрал и повредил телефон.

«После применения физической силы у моего сына повреждена нога, спина и голова. А у него есть инвалидность», — рассказала мать подростка.

Помимо ее сына, «на этом этаже находились ребята, которых охранник неоднократно выкидывал за шкирку, в прямом смысле этого слова».

Мать подростка утверждает, что ее сын раздавал листовки около магазина на третьем этаже и не был знаком с подростками. Однако охранник принял мальчика за участника компании и применил к нему физическую силу.

В полиции, по словам женщины, заявили, что «никаких нарушений на видео нет». Поэтому она написала заявление в прокуратуру. Она просит правоохранителей разобраться и принять меры в отношение охранника и замдиректора охранной фирмы, который угрожал ей расправой.

«Я так просто это не оставлю. Сейчас заявление в прокуратуре. Если с этим делом не разберутся, обращусь в Москву», — подытожила женщина.

Напомним, инцидент произошел в минувшие выходные. Кадры засняли очевидцы и выложили в соцсеть.