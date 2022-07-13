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В Рязани на улице Праволыбедской запретили детям кататься на горке в летнее время
Также рязанцы пожаловались, что за горкой нет должного ухода — повсюду на горке есть матерные надписи.

В Рязани на улице Праволыбедской запретили детям кататься на горке в летнее время. Об этом в среду, 13 июля, РЗН. инфо сообщили рязанцы.

Уточняется, что на самой популярной горе на улице Праволыбедской появилось объявление: «Эксплуатация горки в летнее время запрещена!». Однако дети все равно катаются.

Также рязанцы пожаловались, что за горкой нет должного ухода — повсюду на горке есть матерные надписи. При этом организация, ответственная за объект, не следит за ним должным образом.

Ранее рязанцы пожаловались на табачную палатку на Праволыбедском бульваре. Ее открыли, несмотря на возмущения горожан.