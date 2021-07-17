В центре Рязани открыли табачную лавку у детской площадки, несмотря на возмущения
В субботу, 17 июля, табачную палатку на Лыбедском бульваре открыли. Она находится рядом с детской площадкой и аттракционами. Палатку установили в апреле текущего года.
В центре Рязани открыли табачную лавку у детской площадки, несмотря на возмущения.
В субботу, 17 июля, табачную палатку на Лыбедском бульваре открыли. Она находится рядом с детской площадкой и аттракционами. Палатку установили в апреле текущего года.
Напомним, в мае на заседании гордумы депутаты поднимали вопрос о закрытии торговой палатки. Мэр города Елена Сорокина подчеркнула, что вопрос находится на контроле.