\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 26
Втр, 27
Срд, 28
ЦБ USD 74.77 -0.32 27/04
ЦБ EUR 90.45 -0.02 27/04
Нал. USD 74.61 / 75.40 16:30
Нал. EUR 90.31 / 90.95 16:31
Новости
Публикации
Что входит в состав наследства? Прокуратура отвечает на вопросы рязанц...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
5 часов назад
573
Длинные майские праздники. Где планируют отдохнуть рязанцы и как получ...
В пятницу, 23 апреля, Владимир Путин объявил, что дни м...
Вчера 17:10
2 428
Стратегический просчет. Рязань потратила из бюджета 63 миллиона на дор...
Дирекция благоустройства Рязани приобрела дорожные маши...
23 апреля 17:51
10
8 063
Насколько опасна «малиновая» вода? Ручей на окраине Рязани поменял цве...
21 апреля в социальных сетях появились фотографии «ярко...
22 апреля 19:45
5 320
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Лыбедский бульвар в Рязани «украсили» ржавым павильоном
Пока он не работает. Горожане, которые считают Лыбедский бульвар одним из красивых мест в Рязани, пришли в шок от нового арт-объекта.

Лыбедский бульвар в Рязани «украсили» ржавым павильоном. Явно видавшая виды палатка с надписью «Продукты. Круглосуточно» установлена напротив гостиницы «Старый город» за детской площадкой.

Пока она не работает. Горожане, которые считают Лыбедский бульвар одним из красивых мест в Рязани, пришли в шок от нового арт-объекта.

«Девяностые вернулись», «изуродовали бульвар», «скажите, что мы спим», — эмоционально прокомментировали рязанцы появившийся павильнон.

В мэрии рассказали, что киоск находится в собственности «Старого города».