Лыбедский бульвар в Рязани «украсили» ржавым павильоном

Пока он не работает. Горожане, которые считают Лыбедский бульвар одним из красивых мест в Рязани, пришли в шок от нового арт-объекта.

Лыбедский бульвар в Рязани «украсили» ржавым павильоном. Явно видавшая виды палатка с надписью «Продукты. Круглосуточно» установлена напротив гостиницы «Старый город» за детской площадкой.

Пока она не работает. Горожане, которые считают Лыбедский бульвар одним из красивых мест в Рязани, пришли в шок от нового арт-объекта.

«Девяностые вернулись», «изуродовали бульвар», «скажите, что мы спим», — эмоционально прокомментировали рязанцы появившийся павильнон.

В мэрии рассказали, что киоск находится в собственности «Старого города».