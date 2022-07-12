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Владимир Хоминец рассказал о первых шагах на посту руководителя рязанского минздрава
Хоминец отметил, что систему здравоохранения региона будут перенастраивать.

Владимир Хоминец, которого назначили и.о. министра здравоохранения, прокомментировал свое назначение. Он рассказал о проблемах, которые планирует решить первыми на посту руководителя рязанского минздрава.

Хоминец отметил, что систему здравоохранения региона будут перенастраивать.

«Нужна комплексная стратегия развития отрасли. Основа — системный подход. Укрепление материальной базы отрасли региональной медицины будем проводить, в том числе, за счет вхождения в максимальное количество федеральных программ», — сказал и.о. главы минздрава.

Хоминец добавил, что особое внимание уделят первичному звену, также усилят направление высокотехнологичной помощи.

«Наши врачи — отличные специалисты. Очень многое из того, что раньше казалось фантастикой и делалось только в столичных клиниках, рязанские врачи могут делать сами. Опять же, это вопрос грамотной организации процесса и взаимодействия с федеральным центром. Будем работать», — сказал чиновник.

Он добавил, что высокотехнологичная помощь должна стать более доступной для жителей районов. Хоминец отметил, что инновационное оборудование нужно в равной степени разделить по основным медучреждениям региона, а не сосредотачивать их в Рязани.

«Планируем усилить службу экстренной медпомощи, особенно в районах. Параллельно будем решать задачу по привлечению специалистов, совместно с РязГМУ и медколледжем», — сказал Хоминец.

Напомним, бывший министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий покинул свой пост.

Хоминец был замглавы областного минздрава с 2018 года. С 12 июля 2022 года его назначили и.о. министра здравоохранения региона.