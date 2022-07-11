Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий покинул свой пост

Отмечается, что нового главу регионального минздрава должны назначить во вторник, 12 июля.

Андрей Прилуцкий покинул пост министра здравоохранения Рязанской области. Об этом пишет « МК в Рязани » со ссылкой на собственный источник в понедельник, 11 июля.

Отмечается, что нового главу регионального минздрава должны назначить во вторник, 12 июля.

В мае сообщалось, что Прилуцкий проходит лечение в одной из московских клиник. Позже появилась информация, что ему пересадили сердце.

Ранее врио губернатора Павел Малков заявил об обновлении кадров в команде рязанского правительства.