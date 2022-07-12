Владимир Хоминец назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Рязанской области

Хоминец был заместителем главы регионального минздрава с 2018 года.

Владимир Хоминец назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Рязанской области. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник во вторник, 12 июля.

Хоминец был заместителем главы регионального минздрава с 2018 года.

Об отставке бывшего министра Андрея Прилуцкого стало известно в понедельник, 11 июля.

В региональном правительстве уточнили, что он написал заявление об уходе по собственному желанию.