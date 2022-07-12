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Mash: первый в России случай заражения оспой обезьян зарегистрировали в Петербурге
По информации канала, 32-летний петербуржец после путешествия за границу обратился в городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекциями. В понедельник, 11 июля, его отправили в Боткинскую больницу.

Первый в России случай заражения оспой обезьян зарегистрировали в Петербурге. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации канала, 32-летний петербуржец после путешествия за границу обратился в городской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекциями. В понедельник, 11 июля, его отправили в Боткинскую больницу.

Уточняется, что молодой человек жил один, всех контактировавших с ним установили, их наблюдают. Сам пострадавший не хочет лишней огласки и отказывается общаться с журналистами.

Ранее сообщалось, что в Роспотребнадзоре прокомментировали сообщение о первом заболевшем оспой обезьян. Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению инфекции.