Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян

Ранее первый случай заражения подтвердили у россиянина, который вернулся после поездки в Европу.

Минздрав направил в регионы рекомендации по лечению оспы обезьян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян утвердили и направили во все субъекты России. Они предназначены для медработников и организаторов здравоохранения, а также для других специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян.

Рекомендации содержат имеющиеся данные о заболевании, алгоритмы диагностики, маршрутизации пациентов как с подозрением на заболевание, так и с подтвержденным диагнозом.

Сообщается, что с мая по поручению главы Минздрава Михаила Мурашко во всех регионах было организовано обучение медработников и проведены учения на случай выявления пациента с подозрением на оспу обезьян.

Ранее первый случай заражения подтвердили у россиянина, который вернулся после поездки в Европу. В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию.