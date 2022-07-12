В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщение о первом заболевшем оспой обезьян

В ведомстве заявили, что все контактировавшие с заболевшим находятся под наблюдением медиков.

В пресс-службе Роспотребнадзора прокомментировали информацию о первом заболевшем оспой обезьян в России. Об этом передает РИА Новости.

В ведомстве заявили, что все контактировавшие с заболевшим находятся под наблюдением медиков. Круг контактов зараженного ограничили. Отмечается, что он проживал в квартире один.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в стране в достаточном числе есть реагенты для выявления оспы обезьян. Риски тяжелого течения заболевания снижает ранее пройденная вакцинация.