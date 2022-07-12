В России подтвердили первый случай оспы обезьян
Круг контактов заболевшего ограничили.
В России подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сообщила «
Случай подтвердили в Роспотребнадзоре. Заражение выявили у россиянина, вернувшегося после поездки в Европу. Он пожаловался врачам на сыпь, характерную для заболевания.
Круг контактов заболевшего ограничили. Медики следят за состоянием тех, кто с ним контактировал.
Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме.
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщение о первом заболевшем оспой обезьян.