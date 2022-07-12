В России подтвердили первый случай оспы обезьян

Круг контактов заболевшего ограничили.

В России подтвердили первый случай оспы обезьян. Об этом сообщила « Лента.ру ».

Случай подтвердили в Роспотребнадзоре. Заражение выявили у россиянина, вернувшегося после поездки в Европу. Он пожаловался врачам на сыпь, характерную для заболевания.

Круг контактов заболевшего ограничили. Медики следят за состоянием тех, кто с ним контактировал.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме.

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщение о первом заболевшем оспой обезьян.