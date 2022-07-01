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Малков заявил об обновлении кадров в команде рязанского правительства
По его словам, смена кадров необходима везде — в министерствах, ведомствах и в целом в команде областного правительства. Однако самое важное — провести кадровую политику в региональном минздраве.

Врио губернатора Павел Малков заявил, что в Рязанской области необходимо провести обновление кадров. Об этом в пятницу 1 июля, он заявил в ходе рабочей поездки в Спасский район, передали «Рязанские Ведомости».

По его словам, смена кадров необходима везде — в министерствах, ведомствах и в целом в команде областного правительства. Однако самое важное — провести кадровую политику в региональном минздраве.

«Вижу, что именно в системе здравоохранения проблема одна из самых острых. Поэтому сейчас занимаемся ее решением. Будем выстраивать принципиально новую кадровую политику. Первый вопрос, который я задам руководству министерства здравоохранения: стратегический взгляд на то, как должна выглядеть вся система с учетом всех этапов: от выявления и профилактики до лечения, оказания экстренной помощи и реабилитации. Сейчас, к сожалению, мы слышим от жителей вопросы, обещаем их решить, но это все носит точечный характер. Мне нужно, чтобы система здравоохранения эффективно работала в любом месте региона и в любой ситуации», — добавил Малков.