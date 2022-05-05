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«Вид Сбоку»: Министр здравоохранения Рязанской области лечится в столице
Об этом стало известно в ходе судебного заседания по иску ООО «Центр ЭКО» к правительству Рязанской области в лице комиссии по разработке территориальной программы ОМС Рязанской области.

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий проходит лечение в столице. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил «Вид Сбоку».

По информации СМИ, это стало известно в ходе судебного заседания по иску ООО «Центр ЭКО» к правительству Рязанской области в лице комиссии по разработке территориальной программы ОМС Рязанской области. Председателем комиссии является Андрей Прилуцкий, однако из-за того, что он проходит лечение в Москве, он не смог присутствовать на заседании.

Также уточняется, что Андрей Прилуцкий проходит лечение «от тяжелой болезни».

Представители регионального минздрава прорабатывают вопрос, чтобы в ходе судебного разбирательства интересы комиссии представлял другой человек.