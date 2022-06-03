Стало известно новое название сети McDonald’s в России
Об этом сообщило издание «Москва 24»
Бывшие рестораны McDonald’s получат название «Доминис». Об этом сообщил телеканал «
Несколько кафе под новым именованием откроются в воскресенье, 12 июня. К открытию готовятся 15 ресторанов, среди которых — заведение у станции метро «Пушкинская».
Напомним, 16 мая McDonald’s объявил об уходе с российского рынка. Компания продала местный бизнес Александру Говору, владельцу холдинга «ГиД». Он управлял 25 ресторанами сети в Сибири.
Бизнесмен планирует открыть все точки за два месяца.