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Рособрнадзор: ЕГЭ останется в России при переходе на новую систему образования
Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что экзамен поддерживает единое образовательное пространство России.

ЕГЭ останется в России при переходе на новую систему образования. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Анзор Музаев.

По его словам, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство России, где существует множество образовательных программ и учебников.

Музаев отметил, что единый государственный экзамен — это механизм объективной проверки уровня качества школьного обучения.

Ранее сообщалось, что Россия откажется от болонской системы образования. А в Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа.