В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа

В России предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа. Соответствующее предложение в понедельник, 30 мая, озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова,
По ее словам, первым этапом необходимо дать школам право определять, какие экзамены должны сдавать их ученики. Затем сделать ЕГЭ добровольным — нужно посмотреть, сколько школьников вообще захотят сдавать экзамены в таком формате, и только после — совсем от него отказаться.
«Это не должен быть выпускной экзамен, как сейчас. Школы сами должны определять, какие экзамены следует сдавать их выпускникам, оценивать их знания и выдавать аттестаты», — сказала Лантратова.
Парламентарий считает, что отказаться от ЕГЭ быстро не получится, так как все эти годы система выстраивалась под формат госэкзаменов.
Ранее в Минобре исключили возврат к советской системе образования.