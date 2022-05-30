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В Госдуме предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа
По словам первой замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, первым этапом необходимо дать школам право определять, какие экзамены должны сдавать их ученики. Затем сделать ЕГЭ добровольным — нужно посмотреть, сколько школьников вообще захотят сдавать экзамены в таком формате, и только после — совсем от него отказаться.

В России предложили отказаться от ЕГЭ в три этапа. Соответствующее предложение в понедельник, 30 мая, озвучила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, передали РИА Новости.

По ее словам, первым этапом необходимо дать школам право определять, какие экзамены должны сдавать их ученики. Затем сделать ЕГЭ добровольным — нужно посмотреть, сколько школьников вообще захотят сдавать экзамены в таком формате, и только после — совсем от него отказаться.

«Это не должен быть выпускной экзамен, как сейчас. Школы сами должны определять, какие экзамены следует сдавать их выпускникам, оценивать их знания и выдавать аттестаты», — сказала Лантратова.

Парламентарий считает, что отказаться от ЕГЭ быстро не получится, так как все эти годы система выстраивалась под формат госэкзаменов.

Ранее в Минобре исключили возврат к советской системе образования.