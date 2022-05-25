Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 25
10°
Чтв, 26
18°
Птн, 27
13°
ЦБ USD 56.97 -1.24 25/05
ЦБ EUR 58.87 -1.52 25/05
Нал. USD 60.26 / 59 25/05 10:33
Нал. EUR 66.05 / 67 25/05 10:15
Новости
Публикации
Рязанский эксперт рассказал, как рынок стройматериалов переходит на им...
Какой сегмент строительства больше всего оказался не го...
23 мая 2022 11:58
2 201
Рязанский депутат Бурцев заявил, что у него вымогали взятку за прекращ...
В Рязани задержали троих мужчин, которые вымогали взятк...
20 мая 14:15
8 878
В безопасности ли ваш ребенок? Эксперимент с проникновением в рязански...
Редакция РЗН. инфо решила проверить, улучшилась ли пров...
16 мая 12:55
5 022
В Рязани по главным улицам прошла колонна «Бессмертного полка»
Шесть внедорожников, украшенные эмблемами акции и георг...
9 мая 14:00
7 647
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россия откажется от Болонской системы образования
Россия разработает свою систему высшего образования, в основе которой будут лежать «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей».

Россия откажется от Болонской системы образования. Об этом пишет «Коммерсант».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает свою систему высшего образования, в основе которой будут лежать «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей».

Он уточнил, что Болонская система это прожитый этап.

Отмечается, что Россия присоединилась с соглашению в 2003 году для сопоставимости образовательных программ. Болонская система образования предполагает двухуровневое обучение — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

Ранее депутат Виталий Милонов предлагал вернуть традиционную систему пятилетнего высшего образования.