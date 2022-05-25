Россия откажется от Болонской системы образования

Россия разработает свою систему высшего образования, в основе которой будут лежать «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей».

Россия откажется от Болонской системы образования. Об этом пишет « Коммерсант ».

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Россия разработает свою систему высшего образования, в основе которой будут лежать «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей».

Он уточнил, что Болонская система это прожитый этап.

Отмечается, что Россия присоединилась с соглашению в 2003 году для сопоставимости образовательных программ. Болонская система образования предполагает двухуровневое обучение — бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года).

Ранее депутат Виталий Милонов предлагал вернуть традиционную систему пятилетнего высшего образования.