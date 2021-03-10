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В Скопине похитили подростка
Расследование уголовного дела продолжается.

В Скопинском районе похитили 17-летнего юношу. Об этом сообщил региональный следком.

Известно, что ранее 30-летний местный житель угрожал подростку убийством. Из-за этого мать несовершеннолетнего обратилась в полицию.

Чтобы отомстить, 14 февраля мужчина вместе с 38-летним подельником заставил юношу сесть к нему в машину, угрожая пистолетом. Похищенного отвезли в безлюдное место и заставили извиниться за поступок матери. После этого подростка отпустили.

В отношении скопинца возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в», «г», «д» части 2 статьи 126 УК, его арестовали. Вопрос об избрании меры пресечения подельнику решается.

Расследование продолжается.

Фото ru.depositphotos.com