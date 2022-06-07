Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
19°
Срд, 08
20°
Чтв, 09
22°
ЦБ USD 61.11 -0.86 07/06
ЦБ EUR 64.87 -1.05 07/06
Нал. USD 64.16 / 64 07/06 09:10
Нал. EUR 68 / 70 07/06 15:21
Новости
Публикации
Зачем Чехов, Лермонтов, Гумилев и другие писатели посещали Рязанскую г...
Как и во всех более-менее крупных российских городах с ...
16 минут назад
32
Академия тенниса имени Озерова подтвердила репутацию спорткомплекса ев...
Директор государственного автономного учреждения Рязанс...
4 часа назад
166
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
4 494
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
1 706
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани решили отказаться от выделенных полос для общественного транспорта
Отмечается, что от идеи отказались из-за «борьбы со стремительно растущими в областном центре пробками».

В Рязани решили отказаться от выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщает группа областного радио «Вконтакте» «Рязанский Формат» со ссылкой на замначальника управления благоустройства города Дмитрия Наумова.

Отмечается, что от идеи отказались из-за «борьбы со стремительно растущими в областном центре пробками».Ранее Наумов заявил о планах сделать улицы Новую и Есенина двухсторонними.

Напомним, выделенные полосы планировали оборудовать на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Сначала их намеревались создать до конца 2019 года. Затем планы сдвинули на 2020 год. В 2022 году власти заговорили о трудностях с реализацией проекта.

Однако позже в тендере на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию и развитию городского транспорта появилась информация о внедрении выделенных полос на улицах: Новоселов, Интернациональной, Соборной, Ленина, Первомайском проспекте, Московском шоссе и Ряжском шоссе в районе пересечения с Южной окружной дорогой.