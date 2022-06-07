В Рязани решили отказаться от выделенных полос для общественного транспорта

Отмечается, что от идеи отказались из-за «борьбы со стремительно растущими в областном центре пробками».

В Рязани решили отказаться от выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщает группа областного радио «Вконтакте» « Рязанский Формат » со ссылкой на замначальника управления благоустройства города Дмитрия Наумова.

Отмечается, что от идеи отказались из-за «борьбы со стремительно растущими в областном центре пробками».Ранее Наумов заявил о планах сделать улицы Новую и Есенина двухсторонними.

Напомним, выделенные полосы планировали оборудовать на Первомайском проспекте и на Московском шоссе. Сначала их намеревались создать до конца 2019 года. Затем планы сдвинули на 2020 год. В 2022 году власти заговорили о трудностях с реализацией проекта.

Однако позже в тендере на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию и развитию городского транспорта появилась информация о внедрении выделенных полос на улицах: Новоселов, Интернациональной, Соборной, Ленина, Первомайском проспекте, Московском шоссе и Ряжском шоссе в районе пересечения с Южной окружной дорогой.