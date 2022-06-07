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В мэрии опровергли отказ от выделенных полос для транспорта в Рязани
В сообщении отметили, что информация «является некорректной».

В пресс-службе горадминистрации опровергли информации, что в Рязани откажутся от выделенных полос для общественного транспорта. Комментарий мэрия предоставила в четверг, 7 июня.

В сообщении отметили, что информация «является некорректной». По информации представителей горадминистрации, вопрос создания выделенных полос актуален и прорабатывается по контракту обследованию транспортной сети и созданию транспортной модели города.

Ранее о том, что от выделенных полос откажутся, сообщили в группе областного радио «ВКонтакте» «Рязанский Формат».

«В посте группы речь шла о двух улицах Новой и Есенина, где рассматривается возможность организации движения по двум полосам в обоих направлениях», — разъяснили в мэрии.

Напомним, замначальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов сообщил о планах сделать улицы Есенина и Новую в Рязани двухсторонними.