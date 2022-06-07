Мэрия сообщила о планах сделать улицы Есенина и Новую в Рязани двухсторонними для водителей

В планах властей — сделать проектную документацию в 2022 году на ремонт двух дорог с устройством отдельных заездных карманов для общественного транспорта.

Мэрия сообщила о планах сделать улицы Есенина и Новую в Рязани двухсторонними для водителей. Об этом сообщили замначальника управления благоустройства города Дмитрий Наумов в эфире областного радио.

«К сожалению, в нашей плотной сложившейся жилой застройке строительство сложно где-то сделать. Мы будем стараться реализовать это путем разрешения двухстороннего движения там, где оно сейчас запрещено: улицы Есенина, Новая», — отметил чиновник.

В планах властей — сделать проектную документацию в 2022 году на ремонт двух дорог с устройством отдельных заездных карманов для общественного транспорта.

Отметим, что речь идет об участках от площади Театральной до улицы Грибоедова в сторону Солотчи (улица Есенина) и от Касимовского шоссе до улицы Горького в сторону центра города (улица Новая). Сейчас там действует только выделенная полоса для общественного транспорта.