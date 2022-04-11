Полосы общественного транспорта планируют оборудовать на семи улицах Рязани

Администрация города Рязани выделила на тендер 25 млн рублей.

Полосы общественного транспорта планируют оборудовать на семи улицах Рязани. Об этом говорится в тендере на проведение научно-исследовательской работы по совершенствованию и развитию городского транспорта.

Подрядчик разработает, обоснует и внедрит выделенные полосы общественного транспорта по следующим улицам: Новоселов, Интернациональная, Соборная, Ленина, Первомайский проспект, Московское шоссе и Ряжское шоссе в районе пересечения с южной окружной дорогой.

Кроме того, исполнитель разработает предложение по совершенствованию работы общественного транспорта, изменению маршрутной сети, обновлению парка транспортных средств, ограничению движения грузового транспорта на дорогах общего пользования, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, проведет обследование параметров работы пассажирского транспорта и подвижности населения в нем и создаст транспортную математическую макромодель города.

Администрация города Рязани выделила на тендер 25 млн рублей. Срок выполнения работ: по 1 декабря 2022 года.