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Федеральный канал снял сюжет об избиении пенсионерки в доме престарелых в Рязани
В выпуске сообщили, что «в силу возраста женщина даже не помнит, кто именно над ней издевался».

Во вторник, 7 июня, на телеканале НТВ вышел сюжет об издевательствах над пенсионеркой в частном доме престарелых в Рязани. Корреспонденты телеканала выяснили, что жертвой стала 87-летняя Ирина Ивановна Романова. В выпуске сообщили, что «в силу возраста женщина даже не помнит, кто именно над ней издевался».

Управляющая пансионатом считает, что произошло недоразумение и списывает все произошедшее на психическое здоровье бабушки.

«Однако было установлено, что в избиении 87-летней женщины принимала участие сиделка, которая должна была за ней ухаживать. По заверениям руководства, сотрудница находилась на испытательном сроке и сразу после того, как стало известно об инциденте, была уволена», — говорится в выпуске НТВ.

Автор видео рассказал телеканалу, что пенсионерка плакала больше часа и издевательства над пожилыми людьми происходят в этом пансионате не впервые. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители. Отмечается, что дом престарелых является частным, то есть родственники пожилых людей платят деньги за их пребывание здесь. Сейчас в доме престарелых «Уют» живут 44 постояльца. Кроме того, полицейские связались с родственниками Ирины Ивановны. Как выяснилось, они ей практически не интересуются.

Напомним, в выходные рязанцы записали видео, на котором слышны женские крики и оскорбления. По словам местных жителей, это происходит регулярно на улице Черновицкой в доме престарелых.