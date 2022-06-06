В России новый McDonald’s подал две заявки на регистрацию логотипов

Уточняется, что под этими цветами будет вся продукция нового McDonald’s.

В России новый McDonald’s подал две заявки на регистрацию логотипов. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на реестр Роспатента.

Товарные знаки в виде картинки имеют три цвета — зеленый, оранжевый и красный.

Уточняется, что под этими цветами будет вся продукция нового McDonald’s. В их числе коробки, упаковка, зонты, рюкзаки и сумки, одежда и игрушки.

Ранее стало известно новое название сети McDonald’s в России, а также цены на меню.

Напомним, 16 мая McDonald’s объявил об уходе с российского рынка. Компания продала местный бизнес Александру Говору, владельцу холдинга «ГиД». Он управлял 25 ресторанами сети в Сибири.