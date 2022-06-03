Стали известны цены обновленного меню McDonald’s в России
Ранее уже сообщалось о новых вариантах блюд в меню, а также о возможном названии новой сети ресторанов.
Стали известны цены обновленного меню McDonald’s в России. Об этом
Отмечается, что перед открытием возможно изменение цен как в плюс, так и в минус, но не больше, чем на 1-2%.
Так, например, чизбургер или чикенбургер можно будет купить за 55 рублей, среднюю картошку фри — за 72 рубля, а шесть наггетсов за 71 рубль.
Ранее уже сообщалось о новых вариантах блюд в меню, а также о возможном названии новой сети ресторанов.