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Рязанец, потерявший руку во время спецоперации, объяснил сбор средств на протез задержкой документов
С середины апреля Денис находится в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Там, как он говорит, его обеспечивают всем: лекарствами, лечением, питанием.

Рязанец Денис Костянский, потерявший руку во время спецоперации, рассказал РЗН. инфо, почему его друзья решили начать сбор средств на протез.

С середины апреля Денис находится в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Там, как он говорит, его обеспечивают всем: лекарствами, лечением, питанием.

«Три дня назад перевели в отдел протезирования, но врач озвучил, что пока на меня не придут документы, подтверждающий мой статус, меня никуда не отправят», — рассказал Денис Костянский.

Денис говорит, что ждет в Академии документов, подтверждающих его статус. Без них врачи не могут заняться протезированием.

Родственники и друзья Дениса решили не ждать, а открыть счет для покупки бионического протеза, который поможет мужчине полноценно жить дальше. Он стоит 3,5 млн рублей.

Напомним, в соцсетях появилось объявление о сборе помощи для Дениса Костянского — одного из первых добровольцев, отправившегося из Рязани в Украину. Там Денис получил осколочные ранения от разорвавшейся рядом с ним мины. Врачам пришлось ампутировать Денису руку. В рязанском облвоенкомате РЗН. инфо рассказали, что поставят протез за счет Минобороны.