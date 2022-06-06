Рязанцу, потерявшему руку во время спецоперации, поставят протез за счет Минобороны

Мужчина находится в Санкт-Петербурге, где ему планируют провести протезирование.

В военкомате Рязанской области РЗН. инфо сообщили, что жителю региона, потерявшему руку во время спецоперации, поставят протез за счет Минобороны.

Мужчина находится в Санкт-Петербурге, где ему планируют провести протезирование.

«Минобороны этим занимается. Пострадавшим в спецоперации оказывается необходимая помощь. Родные рязанца об этом в курсе», — пояснили в ведомстве.

Напомним, что рязанцу Денису Костянскому собирают деньги на протез руки. Об этом сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» его друг Андрей Доронин. Сам Костянский объяснил сбор средств на протез задержкой документов.