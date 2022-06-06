Объявлен сбор средств рязанцу Денису Костянскому, потерявшему руку во время спецоперации

Сбор средств в соцсетях объявил его друг.

Рязанцу Денису Костянскому собирают деньги на протез руки. Об этом сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте» его друг Андрей Доронин.

По его словам, Костянский в числе первой группы добровольцев Рязанской области отправился на фронт. «В десяти метрах от него взорвалась мина и он чудом остался жив! Получил множественные осколочные ранения, сквозное ранение челюсти и из ноги достали большой осколок», — рассказал Доронин.

При этом из-за взрыва солдату оторвало руку. Как пишет его друг, рязанец находится в военном госпитале и идет на поправку.

«Денис добрый и честный человек. Всегда готов помогать людям. Но теперь ему нужна помощь в приобретении протеза руки. Карта его брата: 4279 3806 4443 7214 Костянский Вячеслав Вячеславович», — написал Андрей Доронин.