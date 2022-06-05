В Москве обновленный McDonald’s начал набор сотрудников

Компания McDonald’s после перезапуска в России объявила о приеме на работу новых сотрудников. Объявления появились на ресторанах столицы в воскресенье, 5 июня, пишут «Известия».

Компания McDonald’s после перезапуска в России объявила о приеме на работу новых сотрудников. Объявления появились на ресторанах столицы в воскресенье, 5 июня, пишут «Известия».

Плакат на здании флагманского ресторана сети на Пушкинской площади гласит, что ведется прием на работу.

Напомним, 3 июня новый владелец российского бизнеса Александр Говор сообщил, что рестораны McDonald’s планируют открыть в течение двух месяцев. В Москве первый ресторан откроется уже 12 июня.

Бывшие рестораны McDonald’s получат название «Доминис». Стало известно, как изменятся цены.