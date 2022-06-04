Путин заявил, что российские системы ПВО уничтожили десятки украинских вооружений

Президент России Владимир Путин высоко оценил мощность российских систем ПВО в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Президент России Владимир Путин высоко оценил мощность российских систем ПВО в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Их наши системы ПВО щелкают, как орехи, уничтожены десятки», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что в новый пакет военной помощи США Украине вошли четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS. Системы могут в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Напомним, в конце мая США обещали выделить Киеву помощь на сумму около 40 миллиардов долларов. На прошлой неделе стало известно, что Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB.