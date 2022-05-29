Польша отправила украинской армии 18 самоходных гаубиц

Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB. Об этом сообщает в воскресенье, 29 мая, Польское радио со ссылкой на источник в правительстве.

Польша поставила Украине 18 современных самоходных гаубиц KRAB. Об этом сообщает в воскресенье, 29 мая, Польское радио со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщается об оснащении трех дивизионов. Также польская армия обучила сотню украинских артиллеристов обслуживанию гаубиц. Таким образом, по данным Польского радио, у Украины теперь не менее чем 24 самоходных пушек.

Гаубицы KRAB есть на вооружении польской армии последние несколько лет. Максимальная дальность стрельбы — 40 км при базовых боеприпасах, за минуту KRAB может выстрелить шесть раз.