США выделят Украине 40 миллиардов долларов
Киеву выделят помощь в объеме около 40 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.
Киеву выделят помощь в объеме около 40 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект подписал президент США Джо Байден, сообщает
Ранее сенат США одобрил законопроект о выделении Украине дополнительной помощи. Его одобрила нижняя палата конгресса. Телеканал CNN сообщил, что законопроект отправили на подпись Байдену, который находится в Сеуле.