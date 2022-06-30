Стало известно имя следователя, погибшей в ДТП Южной окружной дороге

Девушка скончалась в больнице от полученных травм.

Рязанская «Новая газета» сообщила имя следователя, погибшего в ДТП на Южной окружной 26 июня. В аварии погибла 26-летняя Екатерина Капышева.

Девушка скончалась в больнице от полученных травм. За рулем был инспектор ДПС Виталий Лисов, который в момент ДТП был не на работе. По данным «Новой газеты», он уже уволен из правоохранительных органов, следователи взяли у него подписку о невыезде. На данный момент он находится в БСМП.

Машина, за рулем которой был 27-летний мужчина, принадлежала погибшей девушке. У нее осталась маленькая дочь.

Напомним, также в ДТП пострадали еще два человека, им оказали медпомощь. Возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет предполагаемого виновника.