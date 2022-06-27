В Рязани после наезда автомобиля на столб погибла девушка

Авария случилась утром в понедельник. 27 июня, на 186 километре трассы М-5.

В Рязани девушка погибла после наезда автомобиля на столб. Об этом сообщило региональное УМВД .

Авария произошла в понедельник, 27 июня, примерно в 6:00, на 186 километре трассы М-5 «Урал».

По предварительным данным, 27-летний водитель Hyundai Solaris не справился с управлением и наехал на мачту уличного освещения.

В результате 26-летнюю пассажирку доставили в больницу, где девушка и умерла. Водитель, а также двое других пассажиров (27 и 28 лет) получили травмы. Им оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.