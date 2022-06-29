В Рязани полиция проверяет предполагаемого виновника ДТП, в котором погибла следователь

Возбуждено уголовное дело.

Полиция проводит проверку в отношении предполагаемого виновника смертельного ДТП в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

26 июня на 186-м километре автодороги М5 «Урал» Hyundai Solaris врезался в столб. Погибла 26-летняя девушка. Позже выяснилось, что она работала следователем, а водитель оказался действующим сотрудником ГИБДД.

СК проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.