В Рязани возбуждено уголовное дело после ДТП, в котором погибла следователь

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

В Рязани возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла девушка-следователь. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

ДТП произошло в 5 утра 26 июня на 185-м километре дороги М5 «Урал».

По данным следствия, сотрудник ДПС в нерабочее время, не в форме ехал на машине пострадавшей и не справился с управлением. Мужчина выехал на обочину, где столкнулся с ограждением и врезался в столб. Погибла девушка 1996 года рождения.

Виновника госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Устанавливаются обстоятельства ДТП. Расследование продолжается.

Напомним, в ДТП также пострадали два пассажира. Полиция проводит проверку в отношении виновника.