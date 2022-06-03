В центре Рязани произошло массовое ДТП

На пересечении улиц Вознесенской и Щедрина столкнулись три легковушки.

В центре Рязани произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла в пятницу, 3 июня. На пересечении улиц Вознесенской и Щедрина столкнулись три легковушки.

Очевидцы отметили, что в ДТП никто не пострадал. В пресс-службе регионального управления МВД подтвердили информацию.

Ранее для разанцев выпустили метеопредупреждение о грозе и сильном ветре. После урагана жители города опубликовали в соцсетях фото последствий непогоды.