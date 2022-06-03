Фото: последствия урагана в Рязанской области

После непогоды рязанцы поделились в соцсетях фотографиями упавших на тротуары, проезжую часть и машины сломанных веток.

В пятницу, 3 июня, в Рязани и области прошел ураган. Редакция собрала информацию о последствии непогоды.

Днем в регионе объявили метеопредупреждение (порывы ветра до 23 метров в секунду). Помимо ветра, рязанцев ожидал и сильный дождь.

У здания рязанского радиозавода из-за сильного ливня сорвало крышу. Очевидцы разместили видео последствий в соцсетях.

В Горроще на улице Островского около детсада № 81 упавшая ветка убила 33-летнюю женщину. Следователи начали проверку.

Из-за непогоды в одном из дворов в Канищеве сломалось и упало большое дерево.

Также крупная ветка упала на тротуар в центре Рязани на улице Горького.

В Сасове и Рязани из-за сильного ветра ветки попадали на припаркованные автомобили.

Ветви, упавшие на проезжую часть, оперативно убирали сами водители.

Фото соцсети