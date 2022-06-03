Рязанцев предупредили об усилении ветра

В Рязанской области во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Рязанцев предупредили об усилении ветра. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Днем в пятницу, 3 июня, с сохранением до конца суток в Рязанской области во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 23 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в течение дня в регионе ожидаются грозы, сильный дождь, в отдельных района град.