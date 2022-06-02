Стали известны новые названия блюд McDonald’s в России
Из меню исчезнет бигмак и «Макфлури». Названия остальных блюд поменяется.
Стали известны новые названия блюд McDonald’s в России. Об этом
Рестораны по России заработают до 31 июля, сообщило руководство сотрудникам производственного отдела. Из меню исчезнет бигмак и «Макфлури». Названия остальных блюд поменяется. Например, «Филе-о-фиш» станет «Фиш бургером», «Чикен Макнаггетс» переименуют в «наггетсы», а из названия сэндвичей «МакМаффин» уберут приставку «Мак».
Также у сети останется мобильное приложение, доставка и система премирования сотрудников. Их выведут на работу за пять дней до открытия ресторанов. Останется ли в ресторанах McCafé - пока неизвестно.
Отмечается, что название новой сети все еще неизвестно. Ранее McDonald’s в России зарегистрировал несколько новых брендов.